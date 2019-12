Antonio Conte | arriva l’amaro sfogo contro i giornalisti

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il pareggio in extremis della Fiorentina, non è andato proprio giù ad. L’allenatore dell’Inter, ai microfoni ha colto l’occasione per sfogarsi Dopo il pareggio in extremisla Fiorentina, il mister dei nerazzurri,si è presentato in conferenza stampa più amareggiato che mai. Al centro dello, sia la mancanza di … L'articolol’amaroproviene da www.inews24.it.

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'C'è rammarico ma dobbiamo essere pazienti' ??? Le parole di Antonio #Conte al termine di… - Inter : ?? | 84' - DOPPIO CAMBIO Due sostituzioni decise da Antonio Conte per il finale di gara! ?? @MPolitano16 ???? ??… - DiMarzio : Le dichiarazioni di Antonio #Conte nel post partita di #FiorentinaInter ?? -