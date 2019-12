Usa | espulsi segretamente due diplomatici cinesi “Entrati in una base militare”

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 dicembre 2019) Duesono statidagli Stati Uniti con l’accusa di spionaggio. La procedura, avvenuta, conferma la tensione fra Washington e Pechino. I due funzionari sono entrati in unamilitare in Virginia, una di quelle che ospita le forze per le Operazioni Speciali. L’incidente, riporta il New York Times, risale a settembre, quando i due uomini, a bordo di un’auto e accompagnati dalle rispettive mogli, sono penetrati nellaignorando il divieto dei militari al checkpoint d’ingresso. Solo l’intervento di un’autopompa che ha bloccato la strada li ha fermati: i due uomini hanno spiegato di non aver capito le istruzioni impartite dai militari all’ingresso dellaa causa del loro scarso inglese, e hanno raccontato di essersi semplicemente persi. Spiegazioni che fin dall’inizio non hanno convinto e che hanno portato alleoni, le prime di ...

