Tu si que vales | Rudy Zerbi preso a schiaffi da un concorrente

(Di domenica 15 dicembre 2019) L’ultima puntata di Tu si queè andata in onda su Canale 5 nella serata di sabato 14 dicembre: tantissimi i colpi di scena. Dal regalo di Maria De Filippi per Sabrina Ferilli fino alla scoperta del vincitore si sono susseguiti tantissimi momenti divertenti e numerosi colpi di scena. In particolare, nel corso della serata il giudiceè statoda un: non è una metafora.Non si tratta di una metafora, ma di una scena reale., uno dei giudici di Tu si que, è statodallaChiara Bosco. Durante la serata finale, infatti, si sono susseguiti numerosi colpi di scena: uno trai i più sbalorditivi è stato il fragoroso schiaffo al giudice. I social hanno pienamente apprezzato il gesto di Chiara, che senza indugiare si è avvicinata a Rusy e ha lasciato sulle sue guance due bei ...

