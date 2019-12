Tu sì que vales | Enrica si emoziona e scoppia in lacrime sul palco | tutta colpa di Belen

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 dicembre 2019) Tu sì queè finito e finalmente abbiamo un vincitore, anzi una vincitrice: si tratta della cantante liricaMusto. C’è da dirlo, era tra i superfavoriti di “Tu sì que”. Artista 21enne originaria di Avellino, è amica di Alberto Urso e si è esibita in tour con Katia Ricciarelli che l’ha scelta perché aprisse i suoi concerti nonostante la giovanissima età. Poco prima della finale,ha registrato una clip che le ha permesso di comunicare la sua emozione: “Ho capito di avere trasmesso un’emozione ma non mi aspettavo questo successo. La partecipazione a ‘Tu sì que’ è stata molto costruttiva. Sonotissima e terrorizzata però è un’emozione costruttiva”. Poco dopoha raccontato: “È una giovane promessa della lirica ma lei non ci crede abbastanza. Il fidanzato e la madre fanno il possibile per incoraggiarla”, ha detto la Rodriguez poco prima che...

