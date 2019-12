Tragedia dopo la corsa | Ciro si accascia e muore | aveva 42 anni

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 dicembre 2019) Una vera e propriaquella che si è consumata attorno all’ora di pranzo, proprio nei momenti dell’arrivo della mezza Maratona organizzata a Latina. Subitol’arrivo il podistaImparato, scrive Latina Oggi, cheappena percorso i 21 km della gara, si èto al suolo a causa di un arresto cardiaco. Immediati sono scattati i soccorsi del presidio medico che in quel momento era presente sul posto, al campo Coni, in via Botticelli, da dove laera anche partita. All’uomo di 42è stato effettuato un massaggio cardiaco e subitoè stato fatto un tentativo con il defibrillatore. Ma per Imparato, in forza alla Podistica Pontinia, non c’è stato nulla da fare. L’uomo non ha ripreso mai conoscenza ed è stata vana lain ospedale, al Santa Maria Goretti, dove è stato constatato il decesso. Continuala ...

redazioneiene : “Papà perde il posto di lavoro. Non facciamo sapere niente”. Era questa l’unica preoccupazione dei Ciontoli mentre… - redazioneiene : “Vorrei la mamma, vorrei che tornasse”. Gemma ha perso sua madre in quella tragica notte in discoteca. Un anno dopo… - Andrea1975_ : RT @GabriellaBargh1: ENNESIMA RINUNCIA?? SE NN TROVA CON URGENZA STALLO O ADOZIONE LAMPO RITORNERÀ IN CALABRIA. DOPO NOVE MESI DI CASA DIVA… -