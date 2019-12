Raimondo Todaro Instagram | da ballerino a direttore d’orchestra | «Sei un Benigni 2!»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di domenica 15 dicembre 2019) Poliedrico: l’accountdelsiciliano è un concentrato di talento e originalità in cui la simpatia fa da fil rouge. La passione come base di partenza: in tutto ciò in cui si cimentariesce perfettamente. Sarà per lo spirito con cui affronta ogni impegno, sarà per quell’aura che lo circonda e lo fa brillare in ogni circostanza. Sta di fatto che il trentaduenne catanese non manca mai un obiettivo. E anche quelli in cui si improvvisa con arditezza e singolarità non sono meno soddisfacenti. Se non altro dal punto di vista dell’originalità., travolgente e passionale ad ogni ‘mossa’ Nelle ultime ore l’account social dello spumeggiante maestro di Ballando con le Stelle è stato colorato di un divertentissimo video in cui– con la spontaneità e il travolgente brio che lo contraddistinguono – si ...

CamillaBiondini : Aspetto con ansia Ballando con le stelle e Raimondo Todaro però cambiate giuria #lavitaindiretta - justbiizzll : RT @cercavo_te: nel frattempo raimondo todaro da casa #Amici19 - Verusca34904548 : @ItsLexi5998 Io sono gelosa patologica , però mi darebbe molto fastidio al posto di Raimondo Todaro -