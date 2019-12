Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 15 dicembre 2019) Questa è la storia di Kim, un cane lasciato a se stesso che sembrava non avesse speranze di sopravvivenza. Kim era stato abbandonato, ed era stato lasciato legato con un guinzaglio fuori un negozio a New York. Dopo un po di tempo che era lì, il proprietario del locale, amante degli animali, ha avvisato subito una volontaria locale, sua amica d’infanzia. La donna si è precipitata sul luogo e quello che ha trovato davanti a lei era una scena orribile. Il cagnolino in questione era in pessime condizioni, i parassiti stavano divorando tutto il pelo e a forza di grattarsi si era creato delle escoriazioni che purtroppo gli davano molto dolore. La prima cosa che la volontaria ha fatto è stato liberarlo e portarlo immediatamente a casa sua. Una volta a casa, ha chiamato subito il suo veterinario di ...

