Iran, lo smog soffoca Teheran: scuole chiuse nella capitale (Di domenica 15 dicembre 2019) A causa dell’inquinamento dell’aria, le scuole sono chiuse in diverse città dell’Iran, tra cui Teheran. La capitale è avvolta in una fitta nube di smog da diversi giorni. La decisione di chiudere le scuole della capitale è stata annunciata dal vicegovernatore della provincia di Teheran, dopo che l’inquinamento dell’aria ha raggiunto una soglia “nociva per i gruppi di persone vulnerabili“, riporta l’agenzia di stampa Irna. Le autorità hanno invitato le persone anziane, bambini e persone con difficoltà respiratorie a rimanere a casa. Sconsigliate anche le attività sportive. scuole chiuse nella provincia di Alborz, limitrofa a quella di Teheran, e nelle città di Qom e Arak, nel centro del Paese.L'articolo Iran, lo smog soffoca Teheran: scuole chiuse nella capitale Meteo Web.

Leggi la notizia su meteoweb.eu

Altre notizie : Iran lo smog ...