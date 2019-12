Leggi la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 dicembre 2019)– Ultima partita casalinga prima delle feste per la, che all’Olimpico riceve lafanalino di coda in disperata ricerca di punti salvezza. Coppia di centrali inedita per Fonseca, che senza Smalling infortunato e Mancini squalificato propone Fazio al fianco di Cetin. Buone occasioni ma poca fortuna Pronti via e una buona azione sull’asse Dzeko-Zaniolo per poco non viene sfruttata dal bosniaco, che di testa sfiora solamente il pallone, sul quale poi si avventa Perotti senza però inquadrare la porta. Passano pochi minuti e ancora l’ex Inter serve il numero nove giallorosso, che di sinistro non riesce a freddare Berisha. Sale la, poi ancoraDopo un inizio in sofferenza lacrea in rapida successione due buone occasioni, prima con Petagna il cui sinistro a incrociare viene messo in angolo da Pau Lopez, e poi con Valoti il cui colpo di testa ...

romadailynews : Gioca, segna e vince: Roma batte Spal 3-1: Roma – Ultima partita casalinga prima delle… - obsessedwithasr : Comunque oh non ho messo la formazione e mi segna Gervinho, Miki Florenzi gioca bene,ok ahhaha - Cuore_Toro : Il Toro segna e gioca, il Var porta il Verona al pareggio -