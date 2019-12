Asili a chi vive qui da più tempo Ma scoppia bufera in Comune

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 15 dicembre 2019) Costanza Tosi L'amministrazione deldi Pisa ha deciso di inserire tra i criteri validi per le graduatorie di accesso aglinido gli anni di residenza della famiglia del minore Incentivare i cittadini a scegliere Pisa come città in cuire. Luogo in cui investire e far crescere i propri figli. È questo l’obiettivo dell’amministrazione di Pisa passata, alle ultime elezioni, nelle mani del centro destra. "Negli ultimi anni - ci spiega il sindaco Michele Conti - Pisa si è spopolata e tantissmi cittadini si sono spostati nei comuni limitrofi a causa di politiche amministrative sbagliate". Ma cambiare le carte in tavola, secondo il primo cittadino, si può. Creando delle proposte che valgano da incentivo per le famiglie a rimanere nella città toscana. Tra i primi obiettivi: il miglioramento delle politiche sociali. E dopo il bonus mamma e il bonus bebè, già ...

