Valentino Rossi | MotoGP | “Devo essere più competitivo quest’anno | altrimenti non ha senso

(Di sabato 14 dicembre 2019), attualmente ad Abu Dhabi per la 12 ore del Golfo, in cui correrà con una Ferrari 488 GT3 in compagnia del suo amico Uccio Salucci e di suo fratello Luca Marini, ha approfittato dell’occasione per fare il punto sul proprio futuro in, dando già qualche indizio su un possibile ritiro. Il Dottore ha ammesso che la pma stagione sarà un crocevia fondamentale, che potrà far pendere la bilancia da una parte o dall’altra: “Il pmo anno sarà una stagione cruciale per me. Dovrò prendere delle decisioni presto e chiaramente dipenderà dai risultati. Dobbiamopiù competitivi di quest’anno,non hacontinuare“. Il nove volte campione del mondo ha poi scherzato su un futuro in Formula 1: “Lewis (Hamilton, ndr) mi ha detto che sono ancora in tempo. Sfortunatamente ho una certa età, però se Bottas ...

