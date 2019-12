Ursula Bennardo di Uomini e Donne | la prima foto della figlia Bianca con i fratelli

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 dicembre 2019)e Sossio Aruta sono diventati da poco genitori di. La piccola, frutto dell’amore dei due ex volti die Temptation Island Vip, è nata lo scorso 11 ottobre e, oltre che sui social, ha già debuttato in tv. Pochi giorni fa, infatti, mamma e papà l’hanno presentata ufficialmente nel salotto televisivo che li ha fatti incontrare per lavolta, quello di Maria De Filippi. E, a cui la redazione ha regalato un enorme peluche, si è presa tutta la scena. “Ci ha cambiato la vita. Ancora oggi ci chiedono se qui è tutto vero. Penso che la risposta sia questa bambina”, ha detto emozionato l’ex cavaliere. Che ha avuto belle parole anche per: “All’epoca, non mi ero sbagliato. Solo lei poteva diventare la madre di mio figlio. Si vede che è una mamma esperta. Per lei è il quarto. Io non esisto più, esiste solo lei!”. (Continua dopo la...

