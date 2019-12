Terremoto Mugello | nuova scossa di magnitudo 3 0 | persone scese in strada e pronte a

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 dicembre 2019) Una, dopo ilche ha interessato ilnella notte tra l’8 e il 9 dicembre, è stata registrata a 5 chilometri da Barberino, Comune dell’area che aveva subito i maggiori danni. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia fa sapere che la, rilevata alle 17:55 di sabato, è di3.0, a una profondità di 8 chilometri ed è stata avvertita distintamente dagli abitanti del, alcuni dei quali, già provati dalla settimana appena trascorsa, sono usciti allarmati dalle case riversandosi in. In molti si appresterebbero a passare la notte in macchina o nei centri allestiti nella palestra di Barberino e all’autodromo delper timore di nuove scosse ma, al momento, non ci sono notizie di danni. L'articolodi3.0:ina dormire fuori proviene da Il Fatto ...

