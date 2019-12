Robbie Williams contro la Sardegna | “Troppo cara anche per me”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 dicembre 2019)è stato in Italia alcuni giorni per partecipare alla finale di X Factor, che ha incoronato come vincitrice Sofia Tornambene. L’ex cantante dei Take That, tuttavia, già tempo fa protagonista di una dichiarazione molto forte, ha lanciato una frecciatina destinata a far discutere gli italiani.laha rilasciato un’intervista a Tim Radio in cui ha pronunciato una frase abbastanza critica verso una regione italiana. Il cantante ha detto: “Che strano che avete in Italia un posto di mare dove gli italiani vanno poco perché è diventato troppo caro, la. Lo è diventatoper me”. Insomma,sembra sposare la convinzione che lasia diventato un luogo accessibile solo a pochi privilegiati. A riportare le parole dell’artista è stata Carolina Di Domenico dal suo profilo Instagram, la quale ...

