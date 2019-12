Incidente a Buriasco, ubriaco travolge gruppo di amici: morto 23enne, un altro è ferito (Di sabato 14 dicembre 2019) Incidente nella notte sulla strada provinciale 129 a Buriasco in provincia di Torino: un gruppo di amici che camminava per strada è stato falciato da un'auto alla cui guida c'era un uomo risultato poi positivo all'alcoltest. Un 23enne di Pancalieri è morto sul colpo, mentre un 21enne è rimasto ferito ma non sarebbe in pericolo di vita.

