Genoa | Preziosi | «Mercato? Interverrò Motta allenerà presto un top club»

(Di sabato 14 dicembre 2019), a tutto: «Thiagoun topnel giro di due anni.per due o tre innesti» È un Enricoa tutto tondo quello che si legge sulle colonne de L’Equipe. Il presidente delha rilasciato un intervista alla testa transalpina parlando di diversi temi, tra cui ile Thiago. «Ci sono tanti allenatori d’esperienza che non sono bravi. Io non credo che sia una questione d’età. Sono convinto che Thiago riuscirà. È stato centrocampista in alcuni dei più grandial mondo, sa come si gioca a pallone. Sono pronto a scommettere un miliardo:un topnel giro di due anni. È un predestinato.? Ora ci sono un paio di partite difficili, poisulper dargli due o tre innesti adatti al suo gioco». Leggi su Calcionews24.com

