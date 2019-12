Leggi la notizia su quattroruote

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un prototipoSeatST è stato sorpreso durante una sessione di messa a punto sulle strade spagnole. Nel dettaglio, non si tratterebbe del modello in versione standard, bensìdeclinazione. Il debutto sul mercato dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno.Elementi sportivi. LaST immortalata in queste fotografie si caratterizzata per prese d'aria frontali dalle dimensioni generose, un assetto ribassato, cerchi di lega di grande diametro e quattro terminali di scarico integrati nel paraurti posteriore. L'alettone sul lunotto non sembra invece particolarmente prominente. Detto ciò, allo stato attuale risulta difficile avanzare considerazioni concrete sul design definitivo, in quanto, trovandosi in una fase iniziale di sviluppo, il progetto si basa ancora su molti elementi non definitivi come i gruppi ottici, completamente camuffati e lontani dallaspetto ...

dinoadduci : Cupra - Prime immagini della Leon ST -