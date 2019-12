Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019)suha finalmente unad'uscita. Lacreata da Mark Gatiss e Steven Moffat - già ideatori di- sbarcherà nel Regno Unito a Capodanno, per una maratona annunciata come "tre notti all'insegna del terrore". La nuova rivisitazione è nata quasi per caso, ispirata a una battuta su Benedict Cumberbatch, come hanno svelato i due showrunners. Mentre stavano girando, Ben Stephenson della BBC, visionò alcuni filmati e quando notò l'attore britannico con un profilo "vampiresco" (un cappotto col collo rialzato), pensò immediatamente che somigliava molto al Conte. Stephenson chiese quindi a Gatiss e Moffat se fossero interessati all'idea di portare sul piccolo schermo una loro versione del romanzo di Bram Stoker. Il duo di showrunners ha continuato a pensarci per anni, finché si sono ritagliati del tempo per iniziare a svilupparlo. Moffat ha ...

_diana87 : RT @OptiMagazine: Svelata la data di #Dracula su Netflix, la serie dei creatori di #Sherlock arriva anche in Italia - gamescore_it : La-Mulana 1 & 2, svelata la data di uscita su console dei due giochi ... - - Eurogamer_it : Svelata la data di uscita di #GearsTactics. -