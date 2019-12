Scontro frontale tra due autovetture | un ferito trasportato in ospedale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoPannarano (Bn)- E’ di unil bilancio di un incidente stradale accaduto in via Irpinia a Pannarano. Per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri si è verificato unotra una Citroen C3 e una Mercedes Classe A. Nell’impatto, il 28enne che guidava la Citroen era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea per mettere in sicurezza l’area. L'articolotra due, uninproviene da Anteprima24.it.

