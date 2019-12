Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “? Il problema del Milan non sono gli allenatori, ma altro”, ha esordito così Matteo, leader della Lega, intevenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo. L’ex ministro ha poi continuato: “ho amato con tutte le mie forzeda giocatore, usciva sempre sudato. In panchina al Milan è stato poco fortunato, spero lo sia di più a Napoli, perché lo merita. Pensavo che Ancelotti facesse bene, ha vinto ovunque. Non so cosa sia successo, ma il discorso è statosui giocatori in attesa di rinnovo, il problema non sta solo in panchina”. Tornando alla squadra per cui tifa,ha aggiunto: “Il Milan non regala troppe soddisfazioni. La dirigenza? Spero ci sia qualcuno che abbia un nome e cognome, identità. E’ frustrante avere un fondo straniero, chi va a seguire la squadra? Mi auguro torni qualcuno in carne ed ossa. Berlusconi? ...

CalcioWeb : #Salvini: 'Scudetto a #Inter o #Juve? Preferirei il #Napoli...'. Parole anche su #Gattuso e violenza negli stadi… - Guido17595958 : @EmaPartenopeo Speriamo non arrivi il commento di salvini su Gattuso altrimenti coliamo a picco. Dopo Lecce-Napoli… -