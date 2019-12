Parigi, 30enne minaccia una pattuglia di polizia con un coltello: ucciso a colpi di pistola (Di venerdì 13 dicembre 2019) Un uomo armato di coltello ha minacciato una pattuglia di polizia a Parigi ed è stato ucciso dagli agenti. L’episodio è avvenuto nel quartiere de La Défense, centro finanziario alle porte della capitale francese. Secondo le prime ricostruzioni, l’assalitore, che non era in possesso di documenti di identità, ha circa trenta anni e ha aggredito i poliziotti gridando: “Vi ucciderò”. L’uomo è stato colpito al torace e alle gambe, precisano fonti della polizia. La sua morte è stata confermata a fine mattinata dalla procura di Nanterre. I fatti si sono svolti in Voie des Batisseurs, in una zona sotterranea de La Défense, non lontano da un centro fitness. Nessuno dei poliziotti coinvolti è stato ferito. Su Twitter stanno circolando versioni non confermate sull’identità dell’aggressore, da chi sostiene che fosse un senzatetto con turbe psichiche a chi ...

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Parigi 30enne