L' Ue abbandoni i tatticismi o perderà ogni influenza in Libia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) In questi giorni la crisi libica sta subendo un ulteriore aggravamento. In un tatticismo di respiro sempre più corto, alcuni attori, interni ed esterni alla, puntano a esacerbare le tensioni piuttosto che appianarle. La minaccia di intervento diretto della Turchia così come l’annuncio di Haftar della “battaglia decisiva” per la conquista di Tripoli sono solo alcuni dei segnali di una situazione che, da tempo sfuggita di mano, rischia di deflagrare in qualcosa di ancor più drammatico. In questo contesto, il vertice sullatra Conte, Macron e Merkel, tenutosi stamane a margine del Consiglio europeo, potrebbe rappresentare il primo vero passo per segnare un percorso che conduca a una pacificazione del Paese nordafricano. Dalle prime dichiarazioni del Presidente Conte, infatti, emergono due importanti elementi di discontinuità ...

