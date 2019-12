Fridays for future | Greta è a Torino arriverà anche la sindaca – Video

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non importano la prima neve o lo sciopero dei mezzi pubblici. I giovani del movimentoforsono pronti a scendere in piazza per accogliereThunberg. Foto di Olga Bibus per Open La giovane attivista svedese, di ritorno dalla Cop 25 di Madrid, ha deciso all’ultimo di venire in Italia per raggiungere i ragazzi torinesi per lo sciopero del venerdì contro la decisione della Regione di bocciare la dichiarazione di emergenza climatica proposta dal capogruppo di Luv (Liberi uguali verdi). Foto di Olga Bibus per Openè attesa in piazza alle 15.le ha dato già il benvenuto srotolando dalla balconata centrale del palazzo civico lo striscione: «Welcome to Turin,». LaChiara Appendino, dopo aver annunciato la sua presenza a fianco dei ragazzi, ha invitato le istituzioni locali a fare lo stesso., scelta da Time come persona ...

