Conte supera scogli Mes e manovra Lunedì antipasto del conclave E nel futuro farò

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un anticipo del cronoprogramma. Lunedì, all’ora di pranzo i capi delegazione della maggioranza si siederanno ai lati di Giuseppe. Un vertice convocato dal premier (prima di quello che si terrà in serata sulle Autonomie) per fare il punto sul governo, e iniziare a tirare le fila del rilancio. Chi ha sentito il premier in queste ore lo racconta come molto più disteso rispetto agli ultimi giorni: “Loo del Mes è stato scavallato senza scossoni, laè praticamente chiusa. I nodi di fine anno sono stati sciolti”. Impensieriscono le defezioni al Senato, i tre pentastellati traslocati armi e bagagli alla Lega. La situazione di Palazzo Madama è monitorata costantemente, in maniera discreta e silente, in attesa anche di vedere che esito avranno le manovre di una decina di forzisti dati in uscita dal gruppo ...

