Concorso Notarile 2020 | 300 posti | tutte le informazioni per partecipare

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo una prima anticipazione sul Quotidiano del Ministero della Giustizia, nella Gazzetta Ufficiale Concorsi n.97 del 10 dicembre è stato pubblicato il bando diper 300. Solamente i candidati in possesso dei requisiti indicati saranno ammessi alla procedura ma, per aggiudicarsi uno deivacanti, dovranno affrontare prove scritte e orali ottenendo una buona votazione. Vediamo assiemelecontenute nel bando per; sarà possibile inviare le domande entro il 9 gennaio. Concorsi in svolgimento: requisiti di ammissione L’ammissione al300 Notai è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 5 numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 16 febbraio 1913 n.89 e successive modificazioni. Da evidenziare: laurea in Giurisprudenza; compimento del periodo di praticao relativo ...

