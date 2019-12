Santa Lucia | i riti magici di amore e fortuna

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019) 1. Accendere le candele per far vincere il Bene2. Far uscire i tuoi figli all'alba (o accogliere i figli dei vicini)3. Mangiare i cibi giusti4. Procurarsi un pettine per trovare l’5. Farsi belle6. Farsi benedire gli occhi7. Scambiarsi dei doniIl 13 dicembre è il giorno dell’anno in cui il sole tramonta prima, ma è il giorno delladella Luce:. Martire cristiana morta a Siracusa durante le persecuzioni di Diocleziano, la leggenda narra che preferì essere uccisa anziché sposare un pagano, e che prima di morire si sia cavata gli occhi (da qui il suo potere di proteggere la vista, per cui la ringrazia anche Dante nella Divina Commedia). Da alloraviene venerata ovunque, anzitutto con celebrazioni religiose nella sua città anche se il suo corpo, prelevato dai Bizantini e poi trafugato a Costantinopoli dai veneziani, è nella chiesa di San Geremia Venezia. I ...

