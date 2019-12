Napoli | dal litigio con De Laurentiis ai risultati | i motivi dell’esonero di Ancelotti

Leggi la notizia su newsmondo

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Idell’esonero di Carloda allenatore delsembrano essere chiari a tutti: daiai dissidi con De, idell’esonero di Carlo. Il secondo anno sulla panchina partenopea per il tecnico di Reggiolo non è iniziato nel migliore dei modi. In estate, infatti, erano diverse le voci che volevano l’esperto allenatore italiano lontano dalla città campana per incomprensioni con la dirigenza. Dissidi, in realtà, mai confermati ma l’epilogo sembra dare ragione alle indiscrezioni. Il mercato è stato il primo vero distaccamento trae Deche l’anno precedenti avevano instaurato un rapporto che sembrava destinato per sempre. Ie il ritiro: idell’esonero diI dissidi estivi potevano essere ricuciti solo con il lavoro sul campo ma ...

FabrizioRomano : Carlo Ancelotti è stato esonerato dal Napoli: al suo posto arriverà a breve la firma di Rino Gattuso. ?? #Napoli - matteosalvinimi : Il sindaco di Napoli nomina 'garante' il 'sindacalista dei parcheggiatori abusivi'! Purtroppo non siamo su 'Scherzi… - sechesi : Lo strano caso di Arkadiusz Milik: dal 2016 segna un gol ogni 123 minuti con il Napoli eppure (per molteplici ragio… -