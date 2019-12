L’ospedale è pieno | 27enne con infezione renale costretta ad aspettare per 5 ore su una

Leggi la notizia su fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La denuncia della madre di Ella Jackson, 27 anni,adper 5 ore con una flebo e sdraiata su una sedia in attesa di avere un letto al William Harvey Hospital nel Kent, dove era arrivata a causa di una possibile. La donna ha pubblicato la foto della figlia sofferente e sul letto di fortuna dopo caso di Jack Williment-Barr, il bimbo di 4 anni costretto a dormire per terra su una pila di cappotti perché non c'era posto nei reparti.

Teddy_drgdr : @jo_drgdr *sorride, trova la donna davanti a sé solare ed energica e ciò la mette ancor di più a suo agio* Perfetto… - EresMar_ : Ore 00.21. Sbatto l'osso del piede sul comodino e mi sento subito Fantozzi che scappa per urlare e lo fa sotto ad u… - EG_Cattani : RT @Lord_Vltor: Spero tu paghi sempre le spese sanitarie in ospedale e PS (non il ticket, le spese complete), metti da parte i soldini quan… -