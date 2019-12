Impeachment, dibattito in Commissione

InGiustizia della Camera degli Stati Uniti è in corso ilsui due articoli per l'di Donald Trump. Il presidente delladi Intelligence, Adam Schiff, ha presentato nuove prove. Secondo quanto riportato dai media americani, si tratta della lettera inviata da una delle consigliere del vicepresidente a integrazione della sua precedente deposizione, i cui contenuti, però, sono riservati, in quanto il vice presidente ha deciso di non rimuovere il segreto.(Di giovedì 12 dicembre 2019)