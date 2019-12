Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) È quando sta per finire l’ennesimo incontro al ministero dello Sviluppo economico che Stefano Patuanelli dà un colpo di reni per provare a tirare idalla parte del. Lo fa con una data e una doppia metafora: “L’accordo per l’del 2018 connon è stato scritto sullaigienica né con l’inchiostro simpatico”. Un attimo prima, dall’altra parte del tavolo, i leader di Cisl e Uil, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo, hanno rovesciato addosso al ministro tutta la delusione per il controda spedire ai franco-indiani. Citare l’intesa di un anno fa, l’optimum, la condizione ideale, non basta. Inon si fidano di una modifica sostanziale a quele cioè la cassa integrazione transitoria. La controproposta si rivela fragile. Addiritturaper ...

GingerJCB : @Drittorovescio_ @sbonaccini è un arrogante e buffone ?????? Non si presenta con un partito politico? Ma è chiaro qual… - SamueleMartini1 : RT @HuffPostItalia: Il governo presenta un piano per l'ex Ilva, ma per Mittal è carta straccia. Sindacati delusi - Marco_chp1 : RT @HuffPostItalia: Il governo presenta un piano per l'ex Ilva, ma per Mittal è carta straccia. Sindacati delusi -