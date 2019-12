IIS Faicchio | avviso di selezione per il progetto “Corto&Cotto”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Bn) – Nell’ambito del Programma “Per Chi Crea” Edizione 2018 promosso da SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), l’Istituto di Istruzione Superiore ““, nella persona della dirigente scolastica Elena Mazzarelli, promuove l’pubblico per la partecipazione al“Corto&Cotto il cinefood tutto sannita”, che mette insieme la promozione delle tipicità enogastronomiche e la cultura cinematografica. L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 16 e 35 anni, da individuare tra gli studenti ed ex dell’IIS “” e tra i giovani residenti nella provincia di Benevento. Corto&Cotto, caratterizzato da finalità altamente educative e formative, con particolare riferimento alla promozione del territorio e all’apprendimento educativo in ambito culturale ed alimentare, è strutturato in tre moduli da 30 ...

