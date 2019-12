Giuseppe Pinelli | chi è l’uomo morto durante gli interrogatori su Piazza Fontana

Leggi la notizia su viagginews

(Di giovedì 12 dicembre 2019)3 giorni dopo la strage diglidella Polizia che lo riteneva colpevole dell’attentato. Nato a Milano nel 1928,era entrato a far parte della Brigata Autonoma Francogli anni della Resistenza. Conclusa la guerra, aveva preso un posto di lavoro come ferroviere ma … L'articolo, chi è l’uomoglisuè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

BeppeSala : Oggi siamo qui tutti insieme in piazzale Segesta per celebrare la memoria di Giuseppe Pinelli, una storia di ingius… - giulianopisapia : Sono passati 50 anni, ma la memoria della strage di #PiazzaFontana non verrà mai meno. Continueremo a onorare le 1… - SkyTG24 : A 50 anni dalla strage di #PiazzaFontana, il sindaco Sala ha chiesto scusa a nome di #Milano alla famiglia di Giuse… -