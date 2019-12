“Dacci i soldi”, ma lei si oppone e la pugnalano allo stomaco: Tessa muore a 18 anni (Di giovedì 12 dicembre 2019) Tessa Majors, 18enne matricola del Barnard College di New York, è stata uccisa con diverse pugnalate allo stomaco mentre passeggiava in un parco pubblico. Secondo quanto riferito dalla polizia, sarebbe stata avvicinata da un gruppo di adolescenti che le avrebbe chiesto dei soldi prima di colpirla e fuggire. Indagini in corso.

