Bonus per il latte artificiale per le mamme che non possono allattare

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La nuova iniziativa è a favore delleche noni propri bambini. Ilper l’acquisto dipotrà arrivare fino a 400 euro annui e potrà essere erogato fino quando il neonato non compirà sei mesi. La proposta è stata approvata dal Bilancio del Senato. Secondo quanto riportato, entro marzo sarà il Ministero della Salute che stabilirà tutti i requisiti richiesti per poter usufruire di questo. Non solo, verranno stabiliti anche quali saranno i motivi accettati, che impediscono ad una mamma di. Tra questi, ci saranno sicuramente i problemi patologici. Il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha spiegato che una donna che ha appena partorito e che si ritrova ad avere una patologia che le impedisce di, deve affrontare sia un problema di salute in un momento così particolare, sia spendere considerevoli soldi per ...

GianlucaVasto : Bonus latte artificiale per le mamme che non possono allattare: fino a 400€ per neonato, fino al sesto mese di vita… - Corriere : Livorno, bonus di 700 euro per chi adotta un cane anziano (se lo tratta bene) - gualtierieurope : Matteo Salvini farebbe bene a documentarsi meglio: in #Manovra2020 bonus #asilinido a 3000 euro (e 2500 per famigli… -