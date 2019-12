Shakhtar Donetsk-Atalanta streaming e probabili formazioni | dove vederla

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Shakthar: la Dea insegue una vittoria in trasferta che potrebbe valere la qualificazione agli ottavi L’di Gian Piero Gasperini ha un solo modo per qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League: battere in trasferta gli ucraini dellodi Luís Castro per scavalcarli in classifica nel Gruppo C, sperando che al contempo il Manchester City, primo e già qualificato, non perda contro la Dinamo Zagabria.: la partita si giocherà mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 18.55 nello scenario dello Stadio Metalist di Charkiv. Luís Castro dovrebbe affidarsi al suo 4-2-3-1, con Teté, Kovalenko e Taison sulla trequarti alle spalle del centravanti Junior Moraes. Gasperini oltre a Zapata perde anche lo sloveno Ilicic, e nel classico 3-4-1-2 della Dea punterà sul ‘Papu’ Gomez in coppia con Muriel in attaco, mentre ...

