Leggi la notizia su eurogamer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Capcom ha finalmente annunciato in via ufficiale il tanto attesodi3, il titolo sfrutta il RE Engine (già visto in7,e DMay Cry V) e rappresenta uno dei migliori motori di gioco a disposizione dall'industria odierna.Lo straordinario lavoro di Capcom non è passato inosservato, infatti l'ex-diDog Jonathan Cooper (che ha lavorato su Uncharted 4 e The Last of Us) ha lodato il lavoro svolto dalla compagnia giapponese, definendo il tutto davvero:"Vale la pena prendersi un momento per apprezzare i primi investimenti di Capcom nella fotogrammetria, che ha portato a creare alcuni degli esseri umani più incredibilmente realistici e attraenti di questa generazione." - afferma Cooper in suo Tweet.Leggi altro...

Eurogamer_it : Resident Evil 3 Remake: secondo un ex-animatore di Naughty Dog è estremamente realistico - Andrea82836529 : @Safutobu Fra poco uscira resident evil 3 sai se lo porterai/porterete sul canale? - Junior_Candido : @jejepinheiro Resident Evil Remake Remake! Eu apoio hahahahaha -