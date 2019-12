Pompoir, la via del super orgasmo. Trucchi ed esercizi (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Pompoir: un nome evocativo per una pratica sessuale d’elite, riservata solo ad amanti attenti ed allenati. Parlando per sinonimi si dice milking, la mungitura del pene. Tecnicamente è una sfumatura del sesso tantrico, che presuppone una certa tonicità del pavimento pelvico femminile. Praticamente invece, è l’ultima frontiera dell’orgasmo, il non plus-ultra della goduria sessuale. È un trucchetto che le donne conoscono fin dall’antichità. Il termine deriva dal tamil, idioma dell'India meridionale. Ne parlano testi del XVI secolo, descrivendo la kabazza come la capacità di contrarre la vagina al punto di imprigionare il pene in una morsa indissolubile di piacere. Il marito di una donna con una tale abilità non la cambierebbe per la più bella regina dei Tre Mondi, garantisce l’autore dello scritto. Lo ...

