Lutto per Alessandro Preziosi | morto il padre Massimo

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)per l’ attore, questa notte èsuo. Dopo una lunga malattia,si è spento a 77 anni. Il papà dell’ attoreera un noto penalista e fu anche sindaco di Avellino nel 1975, seguendo le orme del papà Olindo che vestì la fascia tricolore nell’ immediato dopoguerra.tentò anche la corsa al Senato e si era candidato ma senza successo nel collegio che registrò l’ affermazione di Nicola Mancino nel 1996. Poi si candidò di nuovo per la carica di primo cittadino del Capoluogo Irpino nel 2009 contro Giuseppe Galasso, ma non rivinse., dopo la laurea in Giurisprudenza, seguì le orme delma poco dopo, scelse la carriera di attore diventando protagonista al cinema in ...

biebsoblivion : Da stasera lutto fino al 2000 e per sempre #IMedici - WEBTVSTUDIOS : Lutto per il cantante Albano Carrisi, è morta la mamma Jolanda #webtvstudios #albano #jolanda #albanocarrisi - TerryEmpyre : RT @Adnkronos: #AlBano in lutto, il ricordo di #RominaPower per Jolanda -