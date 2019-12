Il nipote di Battisti sfata falsi miti | Mio zio Lucio non era fascista

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) "Lo speciale di Rai1 dedicato a mio zioè stato un disastro. Lo hanno fatto morire per la seconda volta”. Ci è andato giù pesante Andrea Barbacane, figlio di Albarita, la sorella del cantautore. Dal settimanale Chi, in edicola mercoledì 11 dicembre, rivolge critiche alla trasmissione e ai partecipanti, che hanno provato a far rivivere le canzoni di. ”È stato reso un servizio pessimo da cantanti come Ruggeri, Morgan. Arisa. Mi stupisce che Mogol fosse presente e li abbia ringraziati. Rispetto a Dieci ragazze cantata da Ruggeri sono molto meglio le canzoni dello Zecchino d’Oro”.Andrea Barbacane parla a proposito del suo libro Il grande inganno (Quel gran genio di mio zio e quello che non è stato detto su), scritto anche con l’intento di smentire quelle voci che ritraggono ...

