Golden Globe 2020 | il cast di Piccole Donne scioccato dall' esclusione di Greta Gerwig

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) ldiè rimastoper l'della registae nomination ai. Ildiè rimastoper l'della registae nomination ai. Tutti i candidati alla miglior regia sono, infatti, uomini: Martin Scorsese per The Irishman, Todd Phillips per Joker, Sam Mendes per 1917, Quentin Tarantino con C'era una volta a... Hollywood e Bong Joon-ho per Parasite. Non sono solo le attrici del film tratto dal classico di Louisa May Alcott ad essere rimaste di sasso, anche parte della stampa Usa ha rimarcato questa assenza, definendola incredibile anche perché questa nuova versione ha ricevuto un'accoglienza molto calorosa. Ma la stampa estera che ...

