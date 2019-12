Dakar 2020 | calendario | date | orari e partecipanti C’è Alonso | addio Sud-America

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Manca sempre meno alla. La 42esima edizione del Rally Raid più famoso del mondo, per la prima volta, si disputerà in Arabia Saudita, dando l’al Sud-. La Maratona del deserto prenderà il via il 5 gennaio a Jeddah e terminerà ad Al Qiddiyah il 17 gennaio. Un percorso di 7856 km, 5097 dei quali saranno di prove cronometrate. Al via presenti 572 piloti con 347 mezzi al via. Una partecipazione numerosa, con un 5% di incremento rispetto a quanto avvenuto nel 2019. La prima parte della competizione sarà caratterizzata da percorsi molto veloci in mezzo alle montagne, mentre nella seconda il grande deserto di Rub al-Jali sarà probabilmente il fattore discriminante, dal punto di vista della navigazione. Le dune presenti, infatti, metteranno a dura prova gli equipaggi e comprendere quale via seguire non sarà affatto facile. Oltre a questo, indubbiamente i grossi cambi ...

dianatamantini : DAKAR - L'esordio nel 2020 in Arabia Saudita porta con sé già qualche polemica. Tutto parte da una guida con alcune… - corsedimoto : DAKAR - L'esordio nel 2020 in Arabia Saudita porta con sé già qualche polemica. Tutto parte da una guida con alcune… - infoitestero : Dakar 2020: gli italiani in gara nella categoria auto -