Contro Stato e Chiesa | in sala “Dio è donna e si chiama Petrunya”

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Film rivelazione dell`ultimo Festival di Berlino e fresco vincitore del Premio Lux del Parlamento Europeo, "Dio èe siPetrunya" arriva nelle sale italiane dal 12 dicembre. Una storia realmente accaduta e raccontata con impegno e ironia dalla regista macedone Teona Mitevska, a cui il Torino Film Festival - dove il lungometraggio èpresentato in anteprima italiana - ha dedicato una retrospettiva completa. Protagonista Petrunya (Zorica Nusheva), 32 anni, disoccupata, laureata in storia e con una madre soffocante, che un giorno nel paesino macedone dove il lavoro non c'è e dove vive con i genitori decide di gettarsi nel fiume per afferrare la croce di legno durante la cerimonia religiosa riservata ai soli ...

borghi_claudio : Per la millesima volta ricordo la posizione UFFICIALE della Lega sull'Euro. Tutto il resto sono sciocchezze e patet… - La7tv : #lariachetira @MolinariRik (#Lega): 'Il più grande errore che abbiamo fatto al governo coi 5 Stelle è stato votare… - RadiocorriereTv : 'È stato Dio a colpire per primo contro tuo padre' #Magnificers tutti incollati allo schermo per l'ultimo appuntame… -