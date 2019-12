Butta la droga nel water e poi picchia gli agenti | arrestato pusher

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roberto Chifari Detenzione ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Con queste accuse la polizia haun noto pregiudicato che, dopo essere stato scoperto con delle dosi pronte da smerciare, ha aggredito gliche lo volevano arrestare La polizia di Catania haun pluripregiudicato del posto di 38 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Nel rione San Cristoforo della città di Catania, gli uomini della Squadra mobile, in transito per via Piombai, noto luogo di attività di spaccio, hanno visto l'uomo contrattare con altre due persone davanti ad un portone aperto. Alla vista della polizia, il 38enne, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si è allontanato subito, rifugiandosi all'interno di una casa. Inseguito dagli, è stato sorpreso ...

