Boneworks | l' action adventure per VR | è ora disponibile su Steam

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)è il titolo VR di Stress Level Zero ed è incredibilmente ambizioso, fungendo così da punto di forza per l'interattività e la fisica all'interno della realtà virtuale. Oggi è la tanto attesa data di uscita e Stress Level Zero ha lanciato un nuovo trailer per festeggiare.Nel gioco vestiremo i panni di Ford, un personaggio che lavora per un'azienda chiamata Monogon Industries.si baserà molto sull'uso della fisica e non mancheranno le sparatorie.Soprattutto, nel gioco saranno visibili le braccia, qualcosa di abbastanza raro nei giochi per VR dove vengono mostrate solamente le mani. Ma il titolo oltre a questa interessante novità, offre di più. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer di annuncio.Leggi altro...

