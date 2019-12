Ajax eliminato | Ten Hag | «L’anno scorso fu diverso» VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), niente da fare per la squadra di Ten Hag che ieri è stata eliminata dalla Champions League dopo la sconfitta contro il Valencia L’annoad un passo dalla finale. Quest’anno eliminazione prima degli ottavi. Il tecnico dell’Ten Hag ha così commentato la sconfitta di ieri contro il Valencia degli olandesi. «Ci sono delle analogie con la passata stagione ma le sensazioni sono diverse. Loanno l’eliminazione fu più intensa perché eravamo vicinissimi alla finale. La partita successiva poi siamo diventati campioni d’Olanda. La differenza nelle emozioni è tutta qui ma è chiaro che è dura per tutti nello spogliatoio. C’è tanta amarezza ma domenica ci attende una gara difficile». Leggi su Calcionews24.com

