PUBG | in arrivo una modalità di gioco più aggressiva per fermare chi campera i giocatori

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dal 5 all'8 dicembre,Corp ha testato una nuovaper il popolarebattle royale PlayerUnknown's Battlegrounds. Si chiamaBluehole ed è progettata per impedire aidire gli avversari nel mezzo della zona sicura.In genere nei giochi di battle royale, un grande cerchio condensa la mappa nel corso del, costringendo gruppi diin un'arena claustrofobica. Questo può creare problemi per iverso il limite delle zone sicure. Cercando di mettersi in salvo, molto spesso si imbattono inche tendono imboscate nella zona sicura, andando avanti per minuti. È un modo frustrante di perdere una partita, ma laBluehole potrebbe essere la soluzione.NellaBluehole è presente una zona interna aggiuntiva nel cerchio: ciò impedisce aidi entrare nel cerchio finale fino al penultimo round. Se un giocatore ...

