Picchia la moglie davanti ai figli | arrestato

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Gravissimo episodio di violenza a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia dove un uomo hato lasemplicemente perché non gradiva l’albero di Natale che le aveva allestito insieme ai. Proprioagli occhi dei piccoli si è consumata l’aggressione, conclusasi solo con l’arrivo dei Carabinieri che hannol’uomo. Stando alle prime informazioni, il marito sarebbe stato in evidente stato di alterazione da alcool.laaiE’ rincasato, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, e si è diretto verso l’albero di Natale per scaraventarlo a terra. Lae ipiù piccoli lo avevano preparato il pomeriggio stesso, come da tradizione, ma a lui non è piaciuto. La donna, spaventata, gli ha chiesto come mai avesse compiuto tale gesto ma di tutta risposta lui ha iniziato ad insultarla e ...

vivere_sardegna : Picchia la moglie, arrestato a Olbia - zazoomblog : Torna ubriaco a casa. si infuria per l'albero di Natale e picchia la moglie - zazoomblog : Torna ubriaco a casa. si infuria per l'albero di Natale e picchia la moglie -