Perché l’asteroide Bennu perde pezzi?

(Di martedì 10 dicembre 2019) (foto: Nasa/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin) L’asteroide. Lo sappiamo ormai da un anno, da quando la sonda Osiris-Rex lo ha raggiunto nel dicembre 2018, immortalandolo in diversi scatti. Ma? Gli scienziati della Nasa hanno diverse idee e ne parlano in un articolo pubblicato dalla rivista Science. Le più probabili sono che la superficie dell’asteroide venga scalfita da altri piccoli corpi celesti, oppure che l’escursione termica provochi delle fratture o ancora che l’acqua intrappolata tra rocce e argilla evapori creando una pressione che fa staccare delle particelle. Ma potrebbe esserci dell’altro. Asteroidi attiviè stata un po’ una sorpresa. Quando per la prima volta Osiris-Rex immortalò il distacco di particelle, gli scienziati le scambiarono per stelle sullo sfondo. Analizzando le immagini più a fondo, ...

