Lily James protagonista della miniserie BBC | The Pursuit of Love

(Di martedì 10 dicembre 2019)di Downton Abbey sarà ladi BBC One tratta dal romanzo Theofdi Nancy Mitford. Notizie del giorno.(Downton Abbey) sarà ladi Theof, unadi BBC One – tratta dall’omonimo romanzo di Nancy Mitford – composta da 3 episodi. La serie è prodotta da BBC Studios, con Moonage Pictures e Open Book. Theofè il primo libro di una trilogia che racconta di una famiglia inglese benestante durante il periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale. Si tratta di una commedia che esplorerà come si vive e come ci si innamora in una classe sociale fatta di privilegiati e personaggi eccentrici. I Radlett sono al centroserie, con Linda, una delle figlie più bellefamiglia (interpretata dalla) che prima si innamora di un politico che fa parte dello ...

