Il nipote di Lucio Battisti | Lo speciale della Rai? Hanno fatto morire mio zio due

(Di martedì 10 dicembre 2019) Luana Rosato Ildituona contro loche laha dedicato all'artista e commenta: "Un disastro, lodue volte" Lo scorso sabato 30 novembre,Uno rendeva omaggio al celebrecon una serata evento cuipreso parte Mogol, Patty Pravo e molti altri artisti del panorama musicale nostrano. Quelloche laha dedicato all’artista di Poggio Bustone, però, è stato fortemente criticato dal, Andrea Barbacane, figlio di Albarita, sorella del grande cantautore. Attraverso le pagine del settimanale Chi, in edicola domani 11 dicembre, ildiha definito un vero e proprio “disastro” la serata dedicata all’inteprete di brani celebri come “Mi ritorni in mente”, “Emozioni” o “Un’avventura”. “Lodiuno dedicato a mio zioè stato un disastro. È stato ...

